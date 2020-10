Industria alimentare, la mobilitazione sindacale prosegue solo nel comparto carni (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dopo la firma del contratto nazionale dell'Industria alimentare da parte di 5 associazioni d'impresa e dopo che altre 7 associazioni hanno smentito la linea dura di ConfIndustria chiedendo un incontro ... Leggi su modenatoday (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dopo la firma del contratto nazionale dell'da parte di 5 associazioni d'impresa e dopo che altre 7 associazioni hanno smentito la linea dura di Confchiedendo un incontro ...

Ultime Notizie dalla rete : Industria alimentare Industria alimentare, la mobilitazione sindacale prosegue solo nel comparto carni ModenaToday Coronavirus, coprifuoco e restrizioni: tutte le misure regione per regione

L’ultimo in ordine di tempo è stato il Piemonte: il giorno dopo il primo “lockdown notturno” nella vicina Milano, anche il governatore Alberto Cirio ha deciso per il coprifuoco in Regione. La rapidità ...

Europarlamento ‘salva’ il veggie burger, Salvini: “Schiaffo ai produttori italiani e ai consumatori”

I prodotti a base vegetale che non contengono carne possono continuare a essere etichettati come "salsicce" o "hamburger". È la decisione presa dal Parlamento europeo, che ha respinto la proposta avan ...

