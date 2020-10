Indennità Inps a falsi lavoratori agricoli delle Preserre, chiesto il rinvio a giudizio per 127 - Nomi (Di venerdì 23 ottobre 2020) Risultavano assunti in un azienda agricola ma di lavoro molti di loro non ne hanno mai visto . In ogni caso incassavano gli assegni dell Inps che pagava disoccupazione e altre indennit . Una truffa ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 23 ottobre 2020) Risultavano assunti in un azienda agricola ma di lavoro molti di loro non ne hanno mai visto . In ogni caso incassavano gli assegni dellche pagava disoccupazione e altre indennit . Una truffa ...

