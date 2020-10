In Polonia vietato l’aborto anche se il feto ha malformazioni (Di venerdì 23 ottobre 2020) Centinaia di persone sono scese in piazza in Polonia per protestare, nel nome dei diritti civili, contro la sentenza della Corte costituzionale che ha vietato l'aborto anche se il feto ha delle gravi malformazioni, perché sarebbe "incompatibile" con la tutela nella costituzione del diritto alla vita. Ci sono stati momenti di tensione davanti alla Corte e scontri con la polizia. La decisione rende ancora più restrittiva una delle leggi più dure sull'aborto che era permesso finora solo in tre casi: pericolo di vita della madre, stupro e malformazioni. Quest'ultima però era la motivazione alla base della quasi totalità delle interruzioni volontarie di gravidanza in Polonia; la sentenza diventa dunque un bando totale ha sottolineato Dunja ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 23 ottobre 2020) Centinaia di persone sono scese in piazza inper protestare, nel nome dei diritti civili, contro la sentenza della Corte costituzionale che hal'abortose ilha delle gravi, perché sarebbe "incompatibile" con la tutela nella costituzione del diritto alla vita. Ci sono stati momenti di tensione davanti alla Corte e scontri con la polizia. La decisione rende ancora più restrittiva una delle leggi più dure sull'aborto che era permesso finora solo in tre casi: pericolo di vita della madre, stupro e. Quest'ultima però era la motivazione alla base della quasi totalità delle interruzioni volontarie di gravidanza in; la sentenza diventa dunque un bando totale ha sottolineato Dunja ...

ilpost : In Polonia è stato vietato l’aborto anche in caso di malformazioni del feto - SirDistruggere : In Polonia oggi è stata emessa una sentenza storica: è vietato l'aborto anche in caso di gravi malformazioni fetali… - ilpost : La #Polonia aveva già una delle legislazioni sull’#aborto più restrittive d’Europa, consentiva l'aborto soltanto in… - NxwssReal : POLONIA, VIETATO ABORTIRE ANCHE SE IL FETO È MALFORMATO: Che ne pensate? Fonte: @Viceitaly #news #notizia… - OrianaDavini : RT @nonunadimeno: ?? la corte costituzionale in #Polonia cancella l'#Aborto anche in caso di gravi malformazioni del feto.?? Un atto gravissi… -