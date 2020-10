In Polonia aborto vietato anche se il feto ha gravi malformazioni: la decisione della Corte Costituzionale (Di venerdì 23 ottobre 2020) La Corte Costituzionale polacca ha dichiarato inCostituzionale una legge che consente l’aborto di feti con gravi malformazioni. La decisione vieta di fatto l’interruzione delle gravidanze nei casi in cui vengono riscontrati problemi molto gravi al feto e limiterà ulteriormente l’accesso all’aborto in Polonia. La nazione, a prevalenza cattolica, ha già una delle leggi sul tema più severe in Europa.La sentenza è arrivata in risposta a una mozione dei legislatori di destra che sosteneva che l’interruzione di una gravidanza a causa di difetti fetali violasse la disposizione della Costituzione polacca ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Lapolacca ha dichiarato inuna legge che consente l’di feti con. Lavieta di fatto l’interruzione delledanze nei casi in cui vengono riscontrati problemi moltoale limiterà ulteriormente l’accesso all’in. La nazione, a prevalenza cattolica, ha già una delle leggi sul tema più severe in Europa.La sentenza è arrivata in risposta a una mozione dei legislatori di destra che sosteneva che l’interruzione di unadanza a causa di difetti fetali violasse la disposizioneCostituzione polacca ...

