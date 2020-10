In Italia Rt a 1,5: «Vicini alla soglia critica, la popolazione resti a casa quando possibile» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il monitoraggio del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di Sanità: «Sono necessarie misure che favoriscano una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone» Leggi su corriere (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il monitoraggio del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di Sanità: «Sono necessarie misure che favoriscano una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone»

MSF_ITALIA : Decine di migliaia di venezuelani, costretti a cercare lavoro nei paesi vicini dell’America Latina, stanno tornando… - infoitinterno : Coronavirus, contagi vicini ai 20.000: richiesto il lockdown su tutta Italia - ElisabettaDeGio : Per chi fosse interessato a sapere cosa sia accaduto e stia accadendo ai parlamenti in tempi di #Covid_19, non solo… - folucar : RT @marioricciard18: Per me Gianni #Rodari è indissolubilmente legato al ricordo di questo libro, regalo di Peppino e Maria Teresa Amarante… - MSF_ITALIA : Decine di migliaia di venezuelani, costretti a cercare lavoro nei paesi vicini dell’America Latina, stanno tornando… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Vicini Eurobarometro: cala la fiducia nell’Ue, l’Italia è il Paese con la percentuale più bassa tra i… Il Fatto Quotidiano Coronavirus, contagi vicini ai 20.000: richiesto il lockdown su tutta Italia

Crescono ancora i numeri della pandemia, così come i ricoveri e il tasso di positività: tutti dati che stanno facendo prepotentemente tornare in auge l’ipotesi di un nuovo lockdown. Ore delicate e imp ...

Bonomi (Confindustria) “Cresce il sentimento anti impresa ma noi non ci arrendiamo. Siamo il collante della fiducia”

Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi non si arrende. Lui no. Nonostante si senta accerchiato da un dilagante “sentimento anti-industriale” (che sinora è tradotto in aiuti pubblici alle aziende ...

Crescono ancora i numeri della pandemia, così come i ricoveri e il tasso di positività: tutti dati che stanno facendo prepotentemente tornare in auge l’ipotesi di un nuovo lockdown. Ore delicate e imp ...Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi non si arrende. Lui no. Nonostante si senta accerchiato da un dilagante “sentimento anti-industriale” (che sinora è tradotto in aiuti pubblici alle aziende ...