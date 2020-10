In Francia la situazione è drammatica: oggi 42 mila nuovi contagi e 300 morti (Di venerdì 23 ottobre 2020) In Francia l’epidemia è nettamente fuori controllo. Nella giornata di oggi, venerdì 23 ottobre, è stato registrato il nuovo record di contagi nel paese in Europa, ben 42.032 e ben 298 morti, uno dei dati più alti. Crescono di centinaia in centinaia anche i ricoverati negli ospedale con le terapie intensive che ormai sono vicine a quota 2.500 persone. Numeri che fanno paura. Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) Inl’epidemia è nettamente fuori controllo. Nella giornata di, venerdì 23 ottobre, è stato registrato il nuovo record dinel paese in Europa, ben 42.032 e ben 298, uno dei dati più alti. Crescono di centinaia in centinaia anche i ricoverati negli ospedale con le terapie intensive che ormai sono vicine a quota 2.500 persone. Numeri che fanno paura.

