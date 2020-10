In Francia il coprifuoco è stato esteso ad altri 38 dipartimenti (Di venerdì 23 ottobre 2020) Giovedì il primo ministro francese Jean Castex ha annunciato che il coprifuoco previsto dal 17 ottobre per la regione di Parigi e altre 8 aree metropolitane sarà esteso ad altri 38 dipartimenti (enti in qualche misura simili alle province italiane). Leggi su ilpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Giovedì il primo ministro francese Jean Castex ha annunciato che ilprevisto dal 17 ottobre per la regione di Parigi e altre 8 aree metropolitane saràad38(enti in qualche misura simili alle province italiane).

