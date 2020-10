In Calabria scatta la didattica a distanza ma solo per le superiori (Di venerdì 23 ottobre 2020) Grazie all’intervento di Matteo Salvini, la sospensione delle attività scolastiche in Calabria riguarderà soltanto le scuole medie. La Regione, infatti, inizialmente aveva previsto lo syop anche per le medie. Stop quindi dal 26 ottobre 2020 per 15 giorni alle superiori. Sospensione, in presenza e con possibilità di attivare la didattica digitale integrata, anche per le attività didattiche presso gli atenei universitari, fatte salve le lezioni e le attività che devono essere necessariamente svolte in presenza fisica. scatta anche il coprifuoco con lo stop agli spostamenti su tutto il territorio regionale, dalle ore 24 alle ore 5 del giorno successivo. Divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei Pronto ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 23 ottobre 2020) Grazie all’intervento di Matteo Salvini, la sospensione delle attività scolastiche inriguarderà soltanto le scuole medie. La Regione, infatti, inizialmente aveva previsto lo syop anche per le medie. Stop quindi dal 26 ottobre 2020 per 15 giorni alle. Sospensione, in presenza e con possibilità di attivare ladigitale integrata, anche per le attività didattiche presso gli atenei universitari, fatte salve le lezioni e le attività che devono essere necessariamente svolte in presenza fisica.anche il coprifuoco con lo stop agli spostamenti su tutto il territorio regionale, dalle ore 24 alle ore 5 del giorno successivo. Divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei Pronto ...

