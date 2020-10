In Calabria il coprifuoco scatta già alla mezzanotte del 24 ottobre (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì e il delegato del soggetto attuatore Antonio Belcastro, in realzione al punto 7 dell’ordinanza n.79, precisano che le disposizioni previste “producono efficacia dalle ore 24,00 del 24 ottobre 2020”. Il punto 7. Non sono consentiti spostamenti su tutto il territorio regionale, dalle ore 24,00 alle ore 05,00 del giorno successivo. Sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autodichiarazione, utilizzando il modello allegato al presente atto. Resta consentito, in ogni caso, fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza ed il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza degli ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il presidente facente funzioni della RegioneNino Spirlì e il delegato del soggetto attuatore Antonio Belcastro, in realzione al punto 7 dell’ordinanza n.79, precisano che le disposizioni previste “producono efficacia dalle ore 24,00 del 242020”. Il punto 7. Non sono consentiti spostamenti su tutto il territorio regionale, dalle ore 24,00 alle ore 05,00 del giorno successivo. Sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autodichiarazione, utilizzando il modello allegato al presente atto. Resta consentito, in ogni caso, fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza ed il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza degli ...

