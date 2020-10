Importanti novità per palestre e piscine | pubblicato il nuovo protocollo attuativo delle “Linee guida per l’attività sportiva e motoria” PDF e INFOGRAFICA

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 23 ottobre 2020)novità per gli sportivi in questa seconda ondata di contagi per coronavirus. In attesa di sapere cosa deciderà il Premier Conte nelDpcm, paletre,e strutture sportive hanno ricevuto le “Lineeper l’attivitàdi base e l’attività motoria in genere”, pubblicate neldel Dipartimento per lo Sport. 20 pagine di norme di comportamento e regole ben precise, non solo per chi va in palestra ma anche per i proprietaristrutture. Qui il FILE pdf:Lineeper l’attività ...