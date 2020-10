Immortals Fenyx Rising | novità su trama | personaggi e boss

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Sono emerse, tramite dei video, ulteriori novità su, nuovo titolo Ubisoft. Vediamo insieme la storia, ie la primafight del gioco Ubisoft non smette di aggiornarci sui suoi nuovi titoli. Dai nuovi video gameplay di Assassin’s Creed Valhalla, alle nuove tecnologie supportate da Watch Dogs Legion, fino alle novità relative a, presentateci tramite il rilascio di alcuni video su vari canali ufficiali.. Si prospetta un fine anno con i fiocchi per gli amanti dei titoli Ubisoft. Vediamo insieme le ultime novità relative aFenixLa nuova IP targata Ubisoft è stata annunciata sotto il nome Gods and ...