Ilaria D’Amico si racconta | “Ho detto addio al calcio per mia sorella”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 23 ottobre 2020) “La sua perdita mi ha dato un’ulteriore spinta a lasciare il”:D’Amico ha rivelato le ragioni per cui ha deciso di non fare più giornalismo sportivo. Il ritorno della malattia della sorella In un’intervista al settimanale F,D’Amico hato la storia della perdita della sorella e di come questa esperienza l’abbia segnata profondamente. “Abbiamo saputo che era malata a gennaio 2019”, hato. “Un tumore brutto nell’area dell’intestino. Un fulmine a ciel sereno perché lei era la persona più sana del mondo”. Una malattia nel corso della quale la giornalista è sempre stata al fianco della sorella Catia, 12 anni più grande di lei. “Abbiamo ...