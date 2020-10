Il Volo canta l’Inno di Mameli al Formula 1 Emirates Gran Premio dell’Emilia Romagna (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Volo canta l’Inno di Mameli e apre il Formula 1 Emirates Gran Premio dell’Emilia Romagna che si terrà domenica 1 novembre all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Il trio pop-lirico italiano sarà protagonista della cerimonia iniziale dell’evento e omaggerà l’Italia interpretando l’Inno di Mameli per i piloti schierati sulla linea di partenza. Un evento prestigioso, quello del Formula 1 Emirates Gran Premio dell’Emilia Romagna, che segna il ritorno dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari nel calendario del Campionato Mondiale dopo 14 anni di assenza. ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ill’Inno die apre ildell’Emiliache si terrà domenica 1 novembre all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Il trio pop-lirico italiano sarà protagonista della cerimonia iniziale dell’evento e omaggerà l’Italia interpretando l’Inno diper i piloti schierati sulla linea di partenza. Un evento prestigioso, quello deldell’Emilia, che segna il ritorno dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari nel calendario del Campionato Mondiale dopo 14 anni di assenza. ...

BeaVolina : Pier che canta 'perdere l'amore' davanti la Greg.. VOLO #gfvip - iosonomaruix : Ma Massimiliano che canta in napoletano volo #gfvip - CarlaRoma_ : @Precarioillumi1 Si si! C'era una radice di pino... Andrea Radice che canta Pino Daniele Poi Il Volo con Il blu d… - simo07pado : @realvarriale @juventusfc Strano. Per il giudice sportivo il Napoli aveva già disdetto volo per Torino ancora prima… - Dafnea090 : Chi ha il video della grego che canta il volo? #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Volo canta Il Volo canta l’Inno di Mameli al Formula 1 Emirates Gran Premio dell’Emilia Romagna OptiMagazine Max Pezzali, il video del singolo “Qualcosa di nuovo” è scritto e interpretato da Fabio Volo

Nato da un’idea di Fabio Volo, il video è stato diretto dal regista Gianluca Leuzzi e realizzato dalla casa di produzione Borotalco tv all’interno del Bowling Brunswick di Roma dove il protagonista in ...

Max Pezzali, online il video di "Qualcosa di nuovo", scritto e interpretato da Fabio Volo

In una pista di bowling vediamo un uomo di spalle lanciare una palla, la macchina in piano sequenza svela Fabio Volo che, a sorpresa, canta in playback con la voce di Max Pezzali.

Nato da un’idea di Fabio Volo, il video è stato diretto dal regista Gianluca Leuzzi e realizzato dalla casa di produzione Borotalco tv all’interno del Bowling Brunswick di Roma dove il protagonista in ...In una pista di bowling vediamo un uomo di spalle lanciare una palla, la macchina in piano sequenza svela Fabio Volo che, a sorpresa, canta in playback con la voce di Max Pezzali.