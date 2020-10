Il vero vaccino è la riscoperta del senso di comunità

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 23 ottobre 2020) I “coprifuoco parziali” adottati da alcune Regioni iniziano ad affacciarsi progressivamente come nuove forme di contenimento epidemiologico da sperimentare per contrastare la diffusione del Covid-19. A chi chiede se sono condivisibili, la risposta è sì, se hanno la finalità di sollecitare le coscienze e le responsabilità individuali di ogni cittadino nel contenere il rischio epidemiologico, altrimenti è un doloroso e sterile esperimento a carattere palliativo che non porta a niente.La responsabilità individuale e collettiva impone una concentrazione corale sulla assoluta e prioritaria attenzione al tema della salute che deve essere tutelata senza se e senza ma, perché non c’è economia senza salute, perché senza salute non c’è vita in nessuna forma e ogni malato e ogni vita che si salva ...