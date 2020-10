Il Segreto: perché TIBURCIO bacia un’altra donna? Anticipazioni (Di venerdì 23 ottobre 2020) Una nuova e seducente donna farà capolino nella vita di TIBURCIO Comino (Cesar Capilla) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto. Nel corso dell’episodio 2270 della telenovela, i telespettatori faranno infatti la conoscenza dell’ambigua Estefania (Cristina Urgel), la quale scombussolerà la vita del bottegaio fin dalle sue prime apparizione. Vediamo per quale ragione…Leggi anche: Una Vita Anticipazioni: MAURO bacia YOLANDAIl Segreto, news: TIBURCIO sparisce per quale giorno… Se diamo uno sguardo alle Anticipazioni scopriamo che tutto prenderà il via quando TIBURCIO sparirà improvvisamente da Puente Viejo senza dare spiegazioni a nessuno. Al termine di qualche giorno, l’uomo ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 23 ottobre 2020) Una nuova e seducentefarà capolino nella vita diComino (Cesar Capilla) nelle prossime puntate italiane de Il. Nel corso dell’episodio 2270 della telenovela, i telespettatori faranno infatti la conoscenza dell’ambigua Estefania (Cristina Urgel), la quale scombussolerà la vita del bottegaio fin dalle sue prime apparizione. Vediamo per quale ragione…Leggi anche: Una Vita: MAUROYOLANDAIl, news:sparisce per quale giorno… Se diamo uno sguardo allescopriamo che tutto prenderà il via quandosparirà improvvisamente da Puente Viejo senza dare spiegazioni a nessuno. Al termine di qualche giorno, l’uomo ...

NeroneFromItaly : DENTRO LA NOTIZIA: L'UE HA FINANZIATO IL LABORAT0RlO DI WUHAN! LA COMMISSIONE MANTIENE SEGRETO LO SCOPO. PERCHE'? F… - maryfagi : L'UE HA FINANZIATO IL LAB0RAT0Rl0 DI WUHAN! LA COMMISSIONE MANTIENE SEGRETO LO SCOPO. PERCHÉ? - fabio_sandri : RT @arcobalengo: Fortunatamente non sono complottista. Mi chiedo perché. A chi giova il fatto che non lo sia? Esiste forse un piano segreto… - e_gad92 : RT @intheunion2020: ???? #Biden: non ho mai preso soldi dall’estero. Il presidente #Trump ha un conto segreto in Cina e paga più tasse lì che… - intheunion2020 : ???? #Biden: non ho mai preso soldi dall’estero. Il presidente #Trump ha un conto segreto in Cina e paga più tasse lì… -

Ultime Notizie dalla rete : Segreto perché Vivere 100 anni: il segreto dei centenari è il Bifidobacterium longum Fortune Italia