Il Rennes di N'Zonzi cade con l'Angers: Rugani resta in panchina (Di venerdì 23 ottobre 2020) Rennes, Francia, - L' Angers batte 2-1 in rimonta il Rennes nell'anticipo dell'ottava giornata di Ligue1 . I bretoni sbloccano il risultato al 18' del primo tempo con Hunou, ma dieci minuti dopo ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 ottobre 2020), Francia, - L'batte 2-1 in rimonta ilnell'anticipo dell'ottava giornata di Ligue1 . I bretoni sbloccano il risultato al 18' del primo tempo con Hunou, ma dieci minuti dopo ...

Gioca tutti e 90 i minuti l'ex Roma N'Zonzi che chiude la gara rimediando anche un cartellino giallo, resta invece in panchina l'ex Juve Daniele Rugani. Il Rennes, al primo stop in campionato, resta ...

Champions League | Rennes – Krasnodar 1-1

Rennes - Krasnodar 1-1 è il risultato finale di una partita che ha fatto discutere per il mancato rispetto delle norme anti covid ...

