Il ragazzo disabile dell'alberghiero di Firenze che è stato offeso in chat dai compagni perché ha preso il coronavirus (Di venerdì 23 ottobre 2020) Può capitare a tutti di prendere il coronavirus, anche se si è particolarmente attenti nel seguire le regole che ci sono state suggerite dagli esperti. L'ultimo monitoraggio a disposizione del ministero dell'Istruzione attraverso l'Istituto Superiore di Sanità, inoltre, sottolinea come all'interno delle scuole si sia sviluppato il 3,8% di tutti i nuovi i focolai in cui è stato segnalato il contesto di trasmissione. Per questo non dovrebbe stupire se un ragazzo di un istituto alberghiero di Firenze sia risultato positivo al coronavirus. Eppure, per lui, questo episodio si è trasformato in un incubo doppio. Il ragazzo disabile Firenze, un minore di 14 anni, oltre a ricevere la pessima notizia ...

Un ragazzo disabile è stato bullizzato dai compagni dopo essere risultato positivo al coronavirus. E' quanto riportato oggi sulle pagine de La Repubblica in merito ad un episodio accaduto all'istituto ...

Uno studente disabile che frequenta il primo anno dell'istituto alberghiero ... audio carichi di cattiveria nei quali ragazzi e ragazze di appena quattordici anni lo additavano come il responsabile ...

