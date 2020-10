Il punto delle misure anti-coronavirus | regione per regione

Leggi su wired

(Di venerdì 23 ottobre 2020) (foto: Lorenzo Di Cola/NurPhoto via Getty Images)In quest’ultima settimana, numerose regioni italiane hanno emesso (o hanno annunciato di voler emettere) nuove ordinanze conpiù restrittive per il contenimento della pandemia di Covid-19, come coprifuoco e didattica a distanza per le scuole. Dopo l’ultimo dpcm del 19 ottobre, infatti, il governo sta lavorando a linee guida per uniformare le strette-contagio a livello locale, fissando regole che possano essere condivise dalle diverse regioni e province autonome. “Ritengo fondamentale, direi decisivo, il massimo coordinamento tra i diversi livelli di governo, secondo un metodo ispirato alla collegialità e alla necessaria condivisionescelte”, ha sostenuto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Va anche detto che è ...