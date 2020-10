Il progetto 'One City', la città unita che parla il linguaggio della street art: un murales in ogni municipio (Di venerdì 23 ottobre 2020) ll 30 ottobre alle ore 12:00 verrà inaugurato il progetto One City . Un'iniziativa che parte da via Giuseppe Arimondi, nel quartiere Portonaccio, per comunicare, attraverso il linguaggio universale ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 ottobre 2020) ll 30 ottobre alle ore 12:00 verrà inaugurato ilOne. Un'iniziativa che parte da via Giuseppe Arimondi, nel quartiere Portonaccio, per comunicare, attraverso iluniversale ...

fearlesswhoran : il 31 ° giorno è IL GIORNO DELL'LP SHOW ATTO 3, abbi un po 'di buon senso e presta attenzione al progetto che LIAM… - SAonlinemag : #SongMachine, Season One: Strange Timez” dei @gorillaz ovvero il bello di un progetto ancora in grado di manteners… - paolodeluca72 : @abelarda1912 sto seguendo tuo intervento. dal relatore precedente, alcuni link che ho raccolto:… - ItalyEures : ??????? La #Fondazione Edmund Mach segnala una posizione per ?????????????????? (T4) nel campo dei Sistemi Arboricoli per il P… - godchamet : Take me home (album) degli One Direction letteralmente non ha skip è IL COLLASSO TOTALE DEL MILLENNIO...LAST FIRST… -