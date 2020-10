Il primo cittadino ha voluto denunciare un fatto molto grave

Etrurianews : VITERBO - 'Sindaco chiediamo il suo aiuto - inizia così l'accorato messaggio che gli addetti al drink and food, all… - user_tv : Riccio durissimo con Gesesa “Sospensione illegittima”. Le parole del Primo Cittadino - GiovannaDiMaio3 : RT @mengonimarco: #ilRiffdiMarcoMengoni. Il podcast sarà disponibile su tutte le piattaforme dal 28 ottobre. Il primo ospite sarà il primo… - Sfrida2 : Se fossi Sindaco. #Piazzapulita. Tema: Se fossi Sindaco Dovrei essere il primo cittadino della città che rappresen… - 74_greta : @GiovanniToti Carissimo Toti, ma glielo dico in amicizia, Lei sarebbe il primo cittadino della Regione e quindi il… -

Ultime Notizie dalla rete : primo cittadino

Quotidiano di Sicilia

Le romene sono cittadine europee e in quanto tali, anche se vittime dello sfruttamento sessuale, sono del tutto invisibili. Si tratta di donne che in molti casi sono già madri di figli che hanno avuto ...Il cavalcavia di via Croce verrà ristrutturato con i fondi comunali e non con quelli stanziati da Regione Lombardia nel famoso Piano Marshall tanto contestato dai sindaci del PD, primo cittadino ...