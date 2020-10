Il piano segreto resta nascosto. Ecco le carte negate da Conte (Di venerdì 23 ottobre 2020) Giuseppe De Lorenzo Andrea Indini Da mesi le vittime di Bergamo cercano la verità. Ma da Palazzo Chigi neppure una risposta. Cosa stanno nascondendo? Il Comitato delle vittime di Bergamo è “in fiduciosa attesa” ormai dal 18 agosto scorso. Due mesi di silenzio che il governo non sembra ancora intenzionato a rompere. Dopo le rivelazioni Contenute nel “Libro nero del coronavirus” (clicca qui), dopo il ricorso al Tar e l’interrogazione alla Commissione Ue, emerge ora anche un altro dettaglio sul “piano segreto” anti-Covid mai reso pubblico ufficialmente. Lo scorso agosto, infatti, il Comitato “Noi denunceremo, Verità e Giustizia per le vittime del Covid-19” ha inviato una mail di posta certificata a Conte, Speranza e ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Giuseppe De Lorenzo Andrea Indini Da mesi le vittime di Bergamo cercano la verità. Ma da Palazzo Chigi neppure una risposta. Cosa stanno nascondendo? Il Comitato delle vittime di Bergamo è “in fiduciosa attesa” ormai dal 18 agosto scorso. Due mesi di silenzio che il governo non sembra ancora intenzionato a rompere. Dopo le rivelazioninute nel “Libro nero del coronavirus” (clicca qui), dopo il ricorso al Tar e l’interrogazione alla Commissione Ue, emerge ora anche un altro dettaglio sul “” anti-Covid mai reso pubblico ufficialmente. Lo scorso agosto, infatti, il Comitato “Noi denunceremo, Verità e Giustizia per le vittime del Covid-19” ha inviato una mail di posta certificata a, Speranza e ...

value4valuables : RT @Linkiesta: ++ Next Generation Eu disponibile solo dopo giugno ++ - TuttoQuaNews : RT @Linkiesta: ++ Next Generation Eu disponibile solo dopo giugno ++ - d0minius : Next Generation Eu disponibile solo dopo giugno - Linkiesta : ++ Next Generation Eu disponibile solo dopo giugno ++ - fabio_sandri : RT @arcobalengo: Fortunatamente non sono complottista. Mi chiedo perché. A chi giova il fatto che non lo sia? Esiste forse un piano segreto… -

Ultime Notizie dalla rete : piano segreto "Ha nascosto i verbali all'Ue?". Ora Conte è messo alle corde ilGiornale.it Usa 2020, i servizi segreti: «Iran e Russia dietro le minacce via email per chi vuole votare Biden»

«Se non voti Trump finisci nel mirino di gruppi di estrema destra». Non è vero, ma cittadini americani hanno effettivamente ricevuto mail minacciose dietro alle quale, sostengono ...

Il Segreto anticipazioni, Raimundo fugge: la sua fuga si conclude male

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano che Raimundo riesce a fuggire dalla fattoria in cui è stato rinchiuso. L'Ulloa, però, non si ricongiunge con Donna Francisca. La sua fuga, purtroppo, non si c ...

«Se non voti Trump finisci nel mirino di gruppi di estrema destra». Non è vero, ma cittadini americani hanno effettivamente ricevuto mail minacciose dietro alle quale, sostengono ...Le anticipazioni de Il Segreto annunciano che Raimundo riesce a fuggire dalla fattoria in cui è stato rinchiuso. L'Ulloa, però, non si ricongiunge con Donna Francisca. La sua fuga, purtroppo, non si c ...