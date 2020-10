Il Parlamento Europeo salva il "veggie burger" e le salsicce senza carne (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’EuroParlamento non decide e salva il veggie burger. Nessuno degli emendamenti che intendevano limitare l’uso delle denominazioni di carne ai soli prodotti di origine animale è stato approvato. Resta lo status quo, con la possibilità di utilizzare termini come mortadella, salsiccia o hamburger per prodotti con ingredienti integralmente vegetali.Leggi anche... Allevatori alla guerra contro gli "hamburger vegani": ora Bruxelles deve decidere (di C. Paudice) Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’Euronon decide eil. Nessuno degli emendamenti che intendevano limitare l’uso delle denominazioni diai soli prodotti di origine animale è stato approvato. Resta lo status quo, con la possibilità di utilizzare termini come mortadella, salsiccia o hamper prodotti con ingredienti integralmente vegetali.Leggi anche... Allevatori alla guerra contro gli "hamvegani": ora Bruxelles deve decidere (di C. Paudice)

