Il Parlamento Europeo ha respinto gli emendamenti che volevano vietare di chiamare "hamburger" i prodotti che non contengono carne (Di venerdì 23 ottobre 2020) Final #EPlenary vote on #CAPreform later today. " AGRI Committee Press, @EP Agriculture, October 23, 2020 Nomi come «hamburger vegano» e «bistecca vegana» potranno quindi essere ancora utilizzati, ...

