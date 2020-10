Il Parlamento Europeo ha deciso che si potranno chiamare “hamburger” anche i prodotti che non contengono carne (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Parlamento Europeo ha respinto quattro emendamenti all’OCM (l’organizzazione comune dei mercati agricoli che disciplina il mercato interno all’Unione Europea) che chiedevano di limitare le denominazione di prodotti a base vegetale, che però utilizzano nomi di prodotti a base di Leggi su ilpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ilha respinto quattro emendamenti all’OCM (l’organizzazione comune dei mercati agricoli che disciplina il mercato interno all’Unione Europea) che chiedevano di limitare le denominazione dia base vegetale, che però utilizzano nomi dia base di

lauraboldrini : Il #SakharovPrize per la libertà di pensiero va all’opposizione democratica in #Bielorussia. Un riconoscimento im… - giuliainnocenzi : Mentre l’Europa sprofonda nell’allarme coronavirus, il Parlamento europeo vota per decidere se gli hamburger vegani… - RaiNews : Il Premio Sakharov 2020 del Parlamento europeo all'opposizione bielorussa 'per aver difeso la democrazia'… - FerraraFratelli : RT @AgriculturaIT: Il Parlamento europeo non decide e salva l’hamburger vegano - Florabant : RT @fondmegalizzi: Ogni anno, dal 1988, il Parlamento europeo vuole onorare persone e organizzazioni che difendono i diritti umani e le lib… -