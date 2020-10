Il Papa e i tradizionalisti che lo attaccano sui gay: da una parte l'amore, dall'altra una legge indiscutibile (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il cardinale M ü ller, ex prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, ritiene che le affermazioni di Papa Francesco sull ' opportunit à di unioni civili per omosessuali abbiano ... Leggi su globalist (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il cardinale M ü ller, ex prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, ritiene che le affermazioni diFrancesco sull ' opportunit à di unioni civili per omosessuali abbiano ...

Il cardinale Müller, ex prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, ritiene che le affermazioni di Papa Francesco sull’opportunità di unioni civili per omosessuali abbiano creato ...

Unioni civili, il cardinale Mueller contro Francesco: “Non è possibile riconoscerle, ha creato confusione”

e le parole del Papa "hanno provocato una confusione nella dottrina cattolica". Dopo Burke anche un altro esponente dell'ala tradizionalista della Chiesa cattolica va all'attacco frontale di Bergoglio ...

