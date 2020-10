Il nuovo album di Miley Cyrus è come un’araba fenice, Plastic Hearts segna la rinascita (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il nuovo album di Miley Cyrus è Plastic Hearts. L’artista ha finalmente sciolto le riserve sul suo ritorno musicale che è atteso per li 27 novembre. Nel disco, sarà presente il brano Midnight Sky e le cover che ha messo a disposizione nei giorni scorsi, da Heart Of Glass dei Blondie a Zombie dei Cranberries. L’annuncio del nuovo album è arrivato in una maniera insolita. L’artista ha infatti scritto una lettera indirizzata ai suoi fan, nella quale ha spiegato come sia nato il contenuto nel naturale erede di Younger Now, che ha pubblicato nel 2017, rivelando di aver iniziato a lavorare a questo album due anni fa. “Pensavo di aver capito tutto. Non solo il disco, le ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ildi. L’artista ha finalmente sciolto le riserve sul suo ritorno musicale che è atteso per li 27 novembre. Nel disco, sarà presente il brano Midnight Sky e le cover che ha messo a disposizione nei giorni scorsi, da Heart Of Glass dei Blondie a Zombie dei Cranberries. L’annuncio delè arrivato in una maniera insolita. L’artista ha infatti scritto una lettera indirizzata ai suoi fan, nella quale ha spiegatosia nato il contenuto nel naturale erede di Younger Now, che ha pubblicato nel 2017, rivelando di aver iniziato a lavorare a questodue anni fa. “Pensavo di aver capito tutto. Non solo il disco, le ...

