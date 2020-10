Il Napoli ha scoperto che il pullman fa male, ma resta squadra da scudetto (Di venerdì 23 ottobre 2020) Napoli dietro-front. Non è una grande squadra, i nuovi acquisti sono decenti, ma alla fine sono risultati impalbabili, la profondità è stata ricercata, ma non trovata, finanche Insigne, fresco d’infortunio, è stato richiamato in campo, ma con esito quasi nullo. Eccole qua. Subito in azione le critiche che due minuti prima avevano inneggiato alla favola napoletana. Il pullman del campionato. Scenario da campionato, perché le “piccole” imiteranno la catenacciara squadra olandese, otto giocatori dietro la linea di difesa, il famoso pullman, che, se non viene sbloccato da un episodio, resiste a qualsiasi attacco in punta di piede. Calma ragazzi, il Napoli rimane una squadra da scudetto o almeno una ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 ottobre 2020)dietro-front. Non è una grande, i nuovi acquisti sono decenti, ma alla fine sono risultati impalbabili, la profondità è stata ricercata, ma non trovata, finanche Insigne, fresco d’infortunio, è stato richiamato in campo, ma con esito quasi nullo. Eccole qua. Subito in azione le critiche che due minuti prima avevano inneggiato alla favola napoletana. Ildel campionato. Scenario da campionato, perché le “piccole” imiteranno la catenacciaraolandese, otto giocatori dietro la linea di difesa, il famoso, che, se non viene sbloccato da un episodio, resiste a qualsiasi attacco in punta di piede. Calma ragazzi, ilrimane unadao almeno una ...

