Il ministro per gli Affari Regionali e le autonomie Boccia è positivo al coronavirus (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il ministro per gli Affari Regionali e le autonomie Francesco Boccia è risultato positivo al coronavirus. A renderlo noto è stato l’ufficio stampa del ministro informando anche sullo stato di salute attuale del ministro, che ora si trova in isolamento. «Il ministro per gli Affari Regionali e le autonomie, Francesco Boccia, è risultato positivo al test per il SARS-CoV-2», si legge, e «il ministro è asintomatico ed era già da giorni in isolamento fiduciario a casa da dove prosegue regolarmente il suo lavoro». LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ilper glie leFrancescoè risultatoal. A renderlo noto è stato l’ufficio stampa delinformando anche sullo stato di salute attuale del, che ora si trova in isolamento. «Ilper glie le, Francesco, è risultatoal test per il SARS-CoV-2», si legge, e «ilè asintomatico ed era già da giorni in isolamento fiduciario a casa da dove prosegue regolarmente il suo lavoro». LEGGI ANCHE ...

