Il ministro Azzolina contro i governatori di regione: "Scuole aperte" (Di venerdì 23 ottobre 2020) La questione scuola resta tra le più delicate tra quelle da affrontare di questi tempi. Tra emergenze e rischi, i pro e i contro le aperture o chiusure, si apprestano allo scontro finale. Scuola chiusa (Facebook)Di questi tempi parlare di scuola significa arrivare per forza di cose allo scontro con il proprio interlocutore. Troppe le questioni e le dinamiche in ballo per affrontare un eventuale discorso, e troppe le ripercussioni eventuali, pratiche ed evidenti sui ragazzi e su un sistema che non gode certo di ottima salute. La situazione resta insomma particolare con ogni regione che ormai fa da se e decide cosa farsene dell'istruzione. Negli ultimi giorni il ministro Azzolina si era detta contraria alle chiusure forzate delle scuole, rivolgendosi in quel ...

matteosalvinimi : ?? “MINISTRO AZZOLINA, LEI È LA PERSONA SBAGLIATA AL POSTO SBAGLIATO!” L’intervento di Alessandra Locatelli (Lega)… - matteosalvinimi : ... Conte continui a evitare il confronto. Ora cosa aspetta il ministro Azzolina a stabilizzare i precari e a stopp… - carlaruocco1 : Il diritto universale di accesso agli studi deve essere uguale per tutti, anche in periodi di emergenza come questo… - UBrignone : RT @FrancoZaffini: Grazie al ministro #azzolina la #scuola è nel caos più totale! - ROBERTAPUGLIESE : RT @FrancoZaffini: Grazie al ministro #azzolina la #scuola è nel caos più totale! -