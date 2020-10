(Di venerdì 23 ottobre 2020) Italiani curati in Georgia col, indagata anche una palermitana 27 aprile 2017 La truffae la terapia in Georgia: al viabis, tra gli imputati una palermitana 4 luglio ...

PalermoToday : Il metodo Stamina e le migliaia di euro truffati ai malati, il processo sarà celebrato a Palermo… - wandermelly : @matteograndi Quello che difendeva il metodo Stamina per caso? - FabioAkaFab : @CharlyMatt In un Paese normale andrebbe così, ma noi siamo quelli di 'Stamina' e 'metodo Di Bella' . - frenchlady87 : RT @Pinucci63757977: Giarrusso,la iena sponsor del metodo stamina,rimedia una figura di sterco con Calenda(non lo voto)che ha 90% di presen… - CriSStraits : RT @Pinucci63757977: Giarrusso,la iena sponsor del metodo stamina,rimedia una figura di sterco con Calenda(non lo voto)che ha 90% di presen… -

Ultime Notizie dalla rete : metodo Stamina

Fissata l'udienza preliminare per la presidente palermitana dell'associazione "Prostamina Life" e una biologa torinese: con Davide Vannoni, morto l'anno scorso, avrebbero raggirato decine di pazienti ...«La pandemia era un evento prevedibile - aggiunge Ricciardi - come quello che succederà domani e prossimamente alla luce delle decisioni non prese, perché il metodo scientifico ... campo della salute ...