Il medico risponde: Il “Fumo di Sigaretta” nel periodo del Coronavirus (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Il medico risponde” Il “Fumo di Sigaretta” nel periodo del Coronavirus DOMANDA “Dottore salve, come annunciato in un mio commento, le porgo una serie di domande con la speranza che non siano troppe. Volevo sapere in questo periodo, i fumatori sono più a rischio di contrarre il virus del Covid-19? I fumatori sono più a rischio di complicazioni e dovrebbero essere più attenti?Vale la pena di smettere di fumare in questo periodo della pandemia?Comunque se sono troppe le domande può anche non rispondermi a tutte. La ringrazio e le auguro una buona giornata.”Carmen Grieco, 28 anni RISPOSTA A cura del Dr. Ferdinando Martinez Salve Carmen, le sue domande sono davvero interessanti ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Il” Il “Fumo di Sigaretta” neldelDOMANDA “Dottore salve, come annunciato in un mio commento, le porgo una serie di domande con la speranza che non siano troppe. Volevo sapere in questo, i fumatori sono più a rischio di contrarre il virus del Covid-19? I fumatori sono più a rischio di complicazioni e dovrebbero essere più attenti?Vale la pena di smettere di fumare in questodella pandemia?Comunque se sono troppe le domande può anche nonrmi a tutte. La ringrazio e le auguro una buona giornata.”Carmen Grieco, 28 anni RISPOSTA A cura del Dr. Ferdinando Martinez Salve Carmen, le sue domande sono davvero interessanti ...

cocis1953 : Sapete che i medici curanti non rispondono alle richieste di contatto dei pazienti?il mio è 3 mesi che non risponde… - arcanodavvero : RT @marco_to66: @laura_ceruti @demofiliaco @arcanodavvero Ha sempre predicato la mascherina. Ok. E com'è che se la predicata sempre non è n… - marco_to66 : @laura_ceruti @demofiliaco @arcanodavvero Ha sempre predicato la mascherina. Ok. E com'è che se la predicata sempre… - Frenkdelollis : Il malato va dal medico e chiede quanto mi resta da vivere ? il medico risponde 5 , il paziente ma 5 cosa? ed i… - Francicciotaras : @lemasabachthani L'altro giorno ho parlato con un medico che mi ha dettto:mica lo capisco tutto sto terrorismo. Non… -

Ultime Notizie dalla rete : medico risponde Ostaggi del certificato: sulla fine dell'isolamento è caos tra Asl e medici di base Il Salvagente Non può pagare la visita, offre al medico una catenina, lui risponde così

Un bellissimo gesto di solidarietà per opera di un medico che apre uno spaccato sui tanti problemi economici che affliggono le persone comuni dopo il Covid. Photo Facebook Un post è l’inizio di una ...

L’Opinione risponde: medicina estetica in giovane età

Federica, una giovane mamma di 42 anni, scrive alla rubrica L’Opinione risponde (lettere@opinione.it ... A tal proposito abbiamo contattato il dottor Mario D’Aleo, medico chirurgo: “Le giovani donne ...

Un bellissimo gesto di solidarietà per opera di un medico che apre uno spaccato sui tanti problemi economici che affliggono le persone comuni dopo il Covid. Photo Facebook Un post è l’inizio di una ...Federica, una giovane mamma di 42 anni, scrive alla rubrica L’Opinione risponde (lettere@opinione.it ... A tal proposito abbiamo contattato il dottor Mario D’Aleo, medico chirurgo: “Le giovani donne ...