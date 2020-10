“Il lato oscuro della sanità viterbese”. Il 30 ottobre l’incontro che scuote la Asl della Tuscia (Di venerdì 23 ottobre 2020) Viterbo, 23 ott – Transazioni milionarie, spese non rendicontate, parentopoli, malagestione. E’ questo il “lato oscuro della sanità viterbese” di cui si parlerà il prossimo 30 ottobre alle ore 17 a Viterbo presso il ristorante “Il Borgo” nella frazione di Bagnaia. Il dottor Claudio Taglia, già candidato sindaco nel capoluogo della Tuscia per CasaPound Italia, Egidio Gubbiotto, segretario nazionale del sindacato Confael e Mattia Ugolini, giornalista d’inchiesta de La mia città news, carte alla mano metteranno sotto accusa il sistema di gestione della sanità viterbese. “Carteggi alla mano contro la gestione Donetti” “Carteggi in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Viterbo, 23 ott – Transazioni milionarie, spese non rendicontate, parentopoli, malagestione. E’ questo il “sanità viterbese” di cui si parlerà il prossimo 30alle ore 17 a Viterbo presso il ristorante “Il Borgo” nella frazione di Bagnaia. Il dottor Claudio Taglia, già candidato sindaco nel capoluogoper CasaPound Italia, Egidio Gubbiotto, segretario nazionale del sindacato Confael e Mattia Ugolini, giornalista d’inchiesta de La mia città news, carte alla mano metteranno sotto accusa il sistema di gestionesanità viterbese. “Carteggi alla mano contro la gestione Donetti” “Carteggi in ...

