“Il giro del palazzo” | il primo lockdown nella narrazione fotografica e audiovisiva di Alessandro Montanari | “Niente sarà più come prima”

nella serata del 24 ottobre, nello spazio Teatro Studio Borgna presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma, Francesco Montanari e il duo di producer Coreless Collective interpreteranno dal vivo rispettivamente il testo e la colonna sonora originale del progetto "Il giro del Palazzo" realizzato dal fotografo e autore Alessandro Montanari con testi di Giuseppe Mascambruno. "Il giro del Palazzo" vuole raccontare attraverso una narrazione fotografica e audiovisiva composta da foto, testo, voce e suono il periodo che va dal 9 marzo al 4 maggio 2020, quel lockdown durante il quale le nostre vite sono cambiate. Il quartiere popolare di Testaccio a Roma è il palcoscenico di questa storia

