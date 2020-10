Il controesodo dei migranti venezuelani, senza lavoro per colpa del Covid. Migliaia di km a piedi o in bici (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sono decine di Migliaia i venezuelani che, costretti a cercare lavoro nei paesi vicini dell’America Latina, stanno tornando in Venezuela perché la pandemia ha azzerato la possibilità di costruirsi una vita altrove. Dopo aver affrontato estenuanti viaggi a piedi o in bicicletta, a Migliaia arrivano nello stato di Táchira, al confine con la Colombia, dove le autorità governative hanno creato, all’interno di scuole e centri sportivi, 28 centri quarantena. Qui le persone vengono sottoposte ai test e gli eventuali positivi vengono isolati per evitare la diffusione del Covid-19. Una volta terminato il periodo di quarantena o di cura, le persone possono continuare il viaggio verso casa.Le équipe di Medici senza ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sono decine diche, costretti a cercarenei paesi vicini dell’America Latina, stanno tornando in Venezuela perché la pandemia ha azzerato la possibilità di costruirsi una vita altrove. Dopo aver affrontato estenuanti viaggi ao incletta, aarrivano nello stato di Táchira, al confine con la Colombia, dove le autorità governative hanno creato, all’interno di scuole e centri sportivi, 28 centri quarantena. Qui le persone vengono sottoposte ai test e gli eventuali positivi vengono isolati per evitare la diffusione del-19. Una volta terminato il periodo di quarantena o di cura, le persone possono continuare il viaggio verso casa.Le équipe di Medici...

