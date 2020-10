Il compleanno di Zanardi, sui social gli auguri di fan e tifosi (Di venerdì 23 ottobre 2020) "Sei tutti i giorni nei nostri pensieri e non vediamo l'ora di riabbracciarti. Ci mancano i tuoi sorrisi, il tuo umorismo, la tua ironia. Non mollare, come hai sempre fatto. Noi siamo qui in attesa di festeggiare la piu' bella delle tue vittorie #ForzaAlex". E' l'augurio che Luca Pancalli, presidente del Cip, rivolge via Twitter ad Alex Zanardi. Il campione bolognese, che oggi compie 54 anni, è attualmente ricoverato al San Raffaele di Milano in terapia semi-intensiva dopo il gravissimo incidente con la sua handbike dello scorso 19 giugno, quando si è schiantato contro un tir lungo una strada provinciale in provincia di Siena. E' ormai qualche settimana che non ci sono bollettini medici che aggiornino sulle sue condizioni. Inizialmente l`ex pilota era stato ricoverato prima a Siena e poi a Villa Beretta, nel lecchese.E oggi per il suo ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 23 ottobre 2020) "Sei tutti i giorni nei nostri pensieri e non vediamo l'ora di riabbracciarti. Ci mancano i tuoi sorrisi, il tuo umorismo, la tua ironia. Non mollare, come hai sempre fatto. Noi siamo qui in attesa di festeggiare la piu' bella delle tue vittorie #ForzaAlex". E' l'o che Luca Pancalli, presidente del Cip, rivolge via Twitter ad Alex. Il campione bolognese, che oggi compie 54 anni, è attualmente ricoverato al San Raffaele di Milano in terapia semi-intensiva dopo il gravissimo incidente con la sua handbike dello scorso 19 giugno, quando si è schiantato contro un tir lungo una strada provinciale in provincia di Siena. E' ormai qualche settimana che non ci sono bollettini medici che aggiornino sulle sue condizioni. Inizialmente l`ex pilota era stato ricoverato prima a Siena e poi a Villa Beretta, nel lecchese.E oggi per il suo ...

