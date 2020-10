Il caso Ryanair sui rimborsi aerei o voucher (Di venerdì 23 ottobre 2020) Le compagnie aeree hanno giustificato la cancellazione di molti voli unilateralmente con il contagio del Covid-19. La pandemia è una situazione di emergenza, per provvedimenti nazionali o internazionali porta le società a dover sospendere i voli anche quelli già prenotati. Succede anche per altre questioni come conflitti, scioperi, attentati, disordini cittadini. È possibile richiedere i rimborsi aerei invece del voucher: la restituzione dei soldi invece di un nuovo biglietto Chi si trovava nella condizione di non poter più partire e magari incastrato in un aeroporto, come soluzione poteva chiedere solo un voucher. Ripagava il volo in un altro orario e giorno. Ciò è ancora utile se non sei nel tuo paese e in un momento successivo comunque prenderai un altro aereo. ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Le compagnie aeree hanno giustificato la cancellazione di molti voli unilateralmente con il contagio del Covid-19. La pandemia è una situazione di emergenza, per provvedimenti nazionali o internazionali porta le società a dover sospendere i voli anche quelli già prenotati. Succede anche per altre questioni come conflitti, scioperi, attentati, disordini cittadini. È possibile richiedere iinvece del: la restituzione dei soldi invece di un nuovo biglietto Chi si trovava nella condizione di non poter più partire e magari incastrato in un aeroporto, come soluzione poteva chiedere solo un. Ripagava il volo in un altro orario e giorno. Ciò è ancora utile se non sei nel tuo paese e in un momento successivo comunque prenderai un altro aereo. ...

