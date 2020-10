Il caso Mariella Cimò | dalla sua scomparsa alla condanna per il marito

Leggi su chenews

(Di venerdì 23 ottobre 2020) IlCimò resta ancora aperto, dopo quasi dieci anni. Non sono bastate la condanne aldella donna, che ha fatto sapere di ricorrere in cassazione per far si che venga riconosciuta la sua innocenza.Cimò (Facebook)IlCimò, non è ancora chiuso. A distanza di quasi 10 anni nessuna elemento può dirsi certo, nella sua interpretazione. Ildella donna, accusato di omicidio, non accetta il verdetto e ancora una volta rimanda tutto all’ennesimo giudizio, stavolta conclusivo. Quello che è successo, non può ancora dirsi certo, nonostante le condanne che dimostrerebbero il contrario. Ildella donna, resiste, vuole che la sua verità sia pronunciata. La ...