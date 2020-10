I nuovi stadi in Italia rischiano di essere già vecchi (e questo a prescindere dal Covid) (Di venerdì 23 ottobre 2020) Da quando l’imprenditore americano Dan Friedkin è diventato presidente della Roma si è riaperta l’infinita discussione sullo stadio che dovrà ospitare le partite dei giallorossi. Una storia che aggiunge un capitolo nuovo con cadenza regolare da quasi un decennio, senza che se ne veda la fine. Era dicembre 2012 quando l’allora proprietario della Roma James Pallotta firmò l’accordo per la costruzione dello stadio a Tor di Valle. Sembra passata un’era geologica, il sindaco della Capitale era Gianni Alemanno. Da quel momento sono cambiate moltissime cose, c’è stata l’amministrazione di Ignazio Marino, le dimissioni, poi quella di Virginia Raggi: inizialmente contraria al progetto, poi a sostegno di una rivisitazione dell’opera. Come se non bastasse nel 2018 è arrivata ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 23 ottobre 2020) Da quando l’imprenditore americano Dan Friedkin è diventato presidente della Roma si è riaperta l’infinita discussione sulloo che dovrà ospitare le partite dei giallorossi. Una storia che aggiunge un capitolo nuovo con cadenza regolare da quasi un decennio, senza che se ne veda la fine. Era dicembre 2012 quando l’allora proprietario della Roma James Pallotta firmò l’accordo per la costruzione delloo a Tor di Valle. Sembra passata un’era geologica, il sindaco della Capitale era Gianni Alemanno. Da quel momento sono cambiate moltissime cose, c’è stata l’amministrazione di Ignazio Marino, le dimissioni, poi quella di Virginia Raggi: inizialmente contraria al progetto, poi a sostegno di una rivisitazione dell’opera. Come se non bastasse nel 2018 è arrivata ...

I nuovi stadi in Italia rischiano di essere già vecchi (e questo a prescindere dal Covid) Linkiesta.it

"Campionato sul filo"

Mi ha chiamato un amico con il quale andavo sempre in trasferta e mi ha detto che vuole prendersi una auto nuova proprio per raggiungere i diversi stadi che ospiteranno le partite di Peroni Top 10. Ma ...

Croci al ‘Picchi’, tracce dalle telecamere

Proseguono le indagini dei carabinieri sul grave gesto intimidatorio messo in atto nella notte tra martedì e mercoledì allo stadio ‘Armando Picchi ... di proprietà dal patron genovese ai nuovi soci.

