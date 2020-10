I motivi della multa a Emma assegnata dalla Polizia Municipale di Roma (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sono banali i motivi della multa a Emma comminata dalla Municipale di Roma. La notizia, che è stata riportata da Oggi, parla di un verbale per sosta vietata per il quale non si potrebbe presentare ricorso. Sembra che Emma abbia avuto una certa fretta di parcheggiare il motorino nel centro della Capitale, lasciandolo in un posto che non era consentito. I Vigili hanno fatto immediatamente il loro dovere, lasciando l’avviso sul mezzo poi recuperato da Emma. In queste settimane, Emma è impegnata con la nuova edizione di X Factor, nel quale ha appena formato la sua squadra in vista dei live. L’artista è anche al debutto sul banco dei giudici, che condivide con Manuel ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sono banali icomminatadi. La notizia, che è stata riportata da Oggi, parla di un verbale per sosta vietata per il quale non si potrebbe presentare ricorso. Sembra cheabbia avuto una certa fretta di parcheggiare il motorino nel centroCapitale, lasciandolo in un posto che non era consentito. I Vigili hanno fatto immediatamente il loro dovere, lasciando l’avviso sul mezzo poi recuperato da. In queste settimane,è impegnata con la nuova edizione di X Factor, nel quale ha appena formato la sua squadra in vista dei live. L’artista è anche al debutto sul banco dei giudici, che condivide con Manuel ...

RobertoBurioni : Non criticate Conte perché ha chiesto aiuto a @Fedez e @ChiaraFerragni per promuovere l'uso della mascherina. Nel 1… - brut_salvadi : RT @ledep: I corridori hanno buoni motivi per farsi sentire? Sì. Dovrebbero avere più voce in capitolo? Sì. È significativo che siano riu… - MichelaRoi : RT @bobocraxi: Il Governatore della Campania intende chiudere la Regione. (In italiano si dice “chiusura” non si capisce perché “lockdown”)… - Chutusumgal : RT @Sarita_Libre: Riguardo all'onoreficenza a #CatiaPellegrino, ci tengo moltissimo a precisare che #Mattarella, come tutti i cittadini ita… - Lore3881 : @SALDP2 @trash_italiano Innanzitutto sono una donna. Ma tralasciando questo, il numero dei contagi in sé non signif… -

Ultime Notizie dalla rete : motivi della CdS – Europa League è un fastidio per il Napoli? I motivi della sconfitta MondoNapoli Lockdown o coprifuoco: quali sono le misure in arrivo in Italia, e da quando

Al momento nulla si può escludere: il premier Giuseppe Conte, finora guida dell’ala prudente del governo, si è ormai convinto della necessità di cambiare ... salvo che per motivi di lavoro, salute o ...

Studenti positivi a Oristano: vertice tra presidi e sindaco

Nelle scuole elementari e medie il problema è meno sentito e per questo motivo in questo momento l'attenzione è concentrata sulle scuole superiori". "La soluzione della didattica a distanza non è ...

Al momento nulla si può escludere: il premier Giuseppe Conte, finora guida dell’ala prudente del governo, si è ormai convinto della necessità di cambiare ... salvo che per motivi di lavoro, salute o ...Nelle scuole elementari e medie il problema è meno sentito e per questo motivo in questo momento l'attenzione è concentrata sulle scuole superiori". "La soluzione della didattica a distanza non è ...