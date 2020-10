“Ho scelto Biden e Harris, votate”: l’appello di Obama con le istruzioni per l’urna (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Ho scelto Biden e Harris, andate a votare”. Il due volte presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha diffuso sui social un video in cui, oltre a indicare la propria (scontata) preferenza per le prossime elezioni presidenziale, invita i cittadini a partecipare alla tornata elettorale. Come? Tra le altre cose, col voto via posta: “Come ho sempre fatto, peraltro”, dice Obama. Che fornisce una serie di istruzioni per votare. L'articolo “Ho scelto Biden e Harris, votate”: l’appello di Obama con le istruzioni per l’urna proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Ho, andate a votare”. Il due volte presidente degli Stati Uniti, Barack, ha diffuso sui social un video in cui, oltre a indicare la propria (scontata) preferenza per le prossime elezioni presidenziale, invita i cittadini a partecipare alla tornata elettorale. Come? Tra le altre cose, col voto via posta: “Come ho sempre fatto, peraltro”, dice. Che fornisce una serie diper votare. L'articolo “Ho, votate”: l’appello dicon leper l’urna proviene da Il Fatto Quotidiano.

