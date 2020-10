Hit parade | ancora primo collettivo rap Bloody Vinyl

(Di venerdì 23 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 23 OTT - BV3, progetto del, con i rapper Slait, Low Kidd, Tha Supreme e Young Miles, si conferma per la terza settimana consecutiva in vetta alla classifica dei ...

MRendole : RT @dukana2: Senza #Crisanti ??il #doge #Zaia ha perso il “tocco magico”, il #Veneto torna nella hit parade del contagio #Covid19 ?? Dall’ec… - LauraGio_75 : RT @dukana2: Senza #Crisanti ??il #doge #Zaia ha perso il “tocco magico”, il #Veneto torna nella hit parade del contagio #Covid19 ?? Dall’ec… - soleterramare : RT @dukana2: Senza #Crisanti ??il #doge #Zaia ha perso il “tocco magico”, il #Veneto torna nella hit parade del contagio #Covid19 ?? Dall’ec… - domenicabestial : RT @dukana2: Senza #Crisanti ??il #doge #Zaia ha perso il “tocco magico”, il #Veneto torna nella hit parade del contagio #Covid19 ?? Dall’ec… - ronzidante : RT @dukana2: Senza #Crisanti ??il #doge #Zaia ha perso il “tocco magico”, il #Veneto torna nella hit parade del contagio #Covid19 ?? Dall’ec… -

Ultime Notizie dalla rete : Hit parade

Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - BV3, progetto del collettivo Bloody Vinyl, con i rapper Slait, Low Kidd, Tha Supreme e Young Miles, si conferma per la terza settimana consecutiva in vetta alla classifica dei ...Dall’eccellenza all’emergenza. Il Veneto, che durante la prima fase della pandemia aveva reagito con efficienza e con buoni risultati rispetto ad altre regione italiane, in particolare la confinante L ...