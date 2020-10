Halo Infinite in nuove immagini che mostrano le skin personalizzate di armi, veicoli e altro (Di venerdì 23 ottobre 2020) Microsoft ha condiviso nuove informazioni riguardanti Halo Infinite, il titolo di 343 Industries che doveva uscire in concomitanza con il lancio di Xbox Series X, ma che è stato sfortunatamente rinviato al prossimo anno.All'interno del gioco ci saranno diverse skin esclusive per la propria armatura create in collaborazione con diversi negozi. Microsoft ha presentato la skin "Red Shift" disponibile in esclusiva per tutti i clienti di GameStop. Le persone che acquisteranno merchandising Halo e Xbox da GameStop dal 9 novembre al 13 dicembre potranno riscattare questa skin quando uscirà Halo Infinite.Ma non è tutto: Microsoft ha mostrato anche altre skin tra cui quella di un veicolo e di un'arma ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 23 ottobre 2020) Microsoft ha condivisoinformazioni riguardanti, il titolo di 343 Industries che doveva uscire in concomitanza con il lancio di Xbox Series X, ma che è stato sfortunatamente rinviato al prossimo anno.All'interno del gioco ci saranno diverseesclusive per la propria armatura create in collaborazione con diversi negozi. Microsoft ha presentato la"Red Shift" disponibile in esclusiva per tutti i clienti di GameStop. Le persone che acquisteranno merchandisinge Xbox da GameStop dal 9 novembre al 13 dicembre potranno riscattare questaquando uscirà.Ma non è tutto: Microsoft ha mostrato anche altretra cui quella di un veicolo e di un'arma ...

Microsoft ha condiviso nuove informazioni riguardanti Halo Infinite, il titolo di 343 Industries che doveva uscire in concomitanza con il lancio di Xbox Series X, ma che è stato sfortunatamente

