Hai mascherina al contrario Bassetti reagisce | zittisce tutti

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Federico Garau L'infettivologo invita a rispettare le regole, ma anche a stare a casa ed a non congestionare gli ospedali se non vi sono condizioni cliniche allarmanti: "Uniti si vince" L'invito a rispettare le regole per evitare il rischio di diffusione del Coronavirus viene correlato da un autoscatto con indosso unaal, così l'infettivologo Matteofinisce nel mirino di alcuni internauti che hanno replicato al post caricato sulla pagina personale Instagram. Alcuni commenti sono stati effettuati in modo più "leggero", altri erano decisamente sopra le righe, tanto che il direttore della Clinica malattie infettive dell'Ospedale San Martino di Genova si è trovato costretto a replicare con un ulteriore intervento: "In corsia si lavora in maniera dura e può capitare che ...