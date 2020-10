Guardavo la città appannata attraverso il vetro del finestrino del Van, con (Di venerdì 23 ottobre 2020) Guardavo la città appannata attraverso il vetro del finestrino del Van, con la pioggia del mattino che cadeva fitta dal grigio cielo di Torino. Lo scompartimento mediano del nove posti era un po' la ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 ottobre 2020)la cittàildeldel Van, con la pioggia del mattino che cadeva fitta dal grigio cielo di Torino. Lo scompartimento mediano del nove posti era un po' la ...

silvia0651 : RT @alxssxndrag_: stasera più guardavo la città e più mi veniva voglia di chiamarti; è lì che realizzo che non sei più parte di me, è lì ch… - alxssxndrag_ : stasera più guardavo la città e più mi veniva voglia di chiamarti; è lì che realizzo che non sei più parte di me, è… -

Ultime Notizie dalla rete : Guardavo città Skin: «Mi dipingevano come un mostro, ho imparato a essere felice» Sette del Corriere della Sera