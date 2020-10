“Guardate!”. Blitz aereo al GF Vip, il messaggio per Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli è sotto gli occhi di tutti (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un altro aereo è passato sopra la casa del Grande Fratello Vip. Sono stati Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci i destinatari dello striscione che ha sorvolato la casa di Cinecittà. I due hanno esultato felici ringraziando i loro fan. La scritta recitava: “Gregorelli la parte + bella del Gf. 1Penny? Fans”. Ormai il duo Gregoraci-Pretelli è diventato Gregorelli. Tra i due è scattato un feeling piuttosto evidente all’interno della casa, ma nessuno dei due ha deciso di esporsi ulteriormente. Elisabetta Gregoraci ha messo a freno i sentimenti dell’ex velino dopo aver rivelato di avere un corteggiatore al di fuori e ha detto che solo in seguito gli rivelerà quello che fino ad ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un altroè passato sopra la casa del Grande Fratello Vip. Sono statiedi destinatari dello striscione che ha sorvolato la casa di Cinecittà. I due hanno esultato felici ringraziando i loro fan. La scritta recitava: “Gregorelli la parte + bella del Gf. 1Penny? Fans”. Ormai il duoè diventato Gregorelli. Tra i due è scattato un feeling piuttosto evidente all’interno della casa, ma nessuno dei due ha deciso di esporsi ulteriormente.ha messo a freno i sentimenti dell’ex velino dopo aver rivelato di avere un corteggiatore al di fuori e ha detto che solo in seguito gli rivelerà quello che fino ad ...

