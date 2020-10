Gruppo Grimaldi leader anche nella formazione, da Confindustria il terzo Bollino per l’Alternanza di Qualità (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Gruppo Grimaldi ottiene per il terzo anno consecutivo il Bollino per l’Alternanza di Qualità (BAQ), conferito da Confindustria per l’anno scolastico 2019-2020, in relazione all’organizzazione dei PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, pensati per gli studenti degli Istituti Secondari di II Grado e offerti gratuitamente a bordo delle navi. “I giovani sono per noi una priorità assoluta. Alla loro formazione dedichiamo da diversi anni il progetto Grimaldi Educa, la cui punta di diamante sono proprio i percorsi formativi a bordo delle navi, strutturati in linea con le esigenze dei diversi indirizzi scolastici – ha dichiarato Francesca Marino, Passenger Department Manager di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ilottiene per ilanno consecutivo ilper l’Alternanza di Qualità (BAQ), conferito daper l’anno scolastico 2019-2020, in relazione all’organizzazione dei PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, pensati per gli studenti degli Istituti Secondari di II Grado e offerti gratuitamente a bordo delle navi. “I giovani sono per noi una priorità assoluta. Alla lorodedichiamo da diversi anni il progettoEduca, la cui punta di diamante sono proprio i percorsi formativi a bordo delle navi, strutturati in linea con le esigenze dei diversi indirizzi scolastici – ha dichiarato Francesca Marino, Passenger Department Manager di ...

InfoMarittime : Il riconoscimento conferito da Confindustria per l'organizzazione, a bordo delle navi, dei percorsi di orientamento… - Mess_Marittimo : Per la formazione offerta gratuitamente a bordo delle navi @GrimaldiLines @Confindustria - AdSPsiciliaocc : Il Gruppo Grimaldi potenzia i propri collegamenti per il trasporto merci e passeggeri tra il Centro Italia e la… - radioitaliacina : Gruppo Grimaldi, in arrivo dalla Cina due nuove navi: prima ro-ro ibrida per la compagnia partenopea… - Affaritaliani : Due nuove consegne per il Gruppo Grimaldi: la Eco Valencia e la Grande Florida -

Ultime Notizie dalla rete : Gruppo Grimaldi Al Gruppo Grimaldi il riconoscimento: Bollino per l'Alternanza di Qualità Corriere marittimo Gruppo Grimaldi leader anche nella formazione, da Confindustria il terzo Bollino per l’Alternanza di Qualità

Il Gruppo Grimaldi ottiene per il terzo anno consecutivo il Bollino per l’Alternanza di Qualità (BAQ), conferito da Confindustria per l’anno scolastico 2019-2020, in relazione all’organizzazione dei P ...

CONFINDUSTRIA CONFERISCE AL “GRUPPO GRIMALDI” IL BOLLINO PER L’ALTERNANZA DI QUALITA’

Il prestigioso riconoscimento premia il contributo fornito alla formazione dei giovani attraverso i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento Napoli, 22 ottobre 2020 – Il Gruppo ...

Il Gruppo Grimaldi ottiene per il terzo anno consecutivo il Bollino per l’Alternanza di Qualità (BAQ), conferito da Confindustria per l’anno scolastico 2019-2020, in relazione all’organizzazione dei P ...Il prestigioso riconoscimento premia il contributo fornito alla formazione dei giovani attraverso i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento Napoli, 22 ottobre 2020 – Il Gruppo ...