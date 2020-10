Grande Fratello Vip, Stefano Sala contro Dayane Mello: «Rimasta incinta dopo 15 giorni, l’amore non è mai iniziato» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Stefano Sala esce allo scoperto e racconta il suo rapporto con l’ex, Dayane Mello, reclusa nella casa del Grande Fratello Vip. Stefano Sala fa sapere che Dayane Mello è Rimasta incinta due settimane dopo il loro primo incontro e per lui è stato un “fulmine a ciel sereno”. Stefano al tempo usciva da un’altra relazione, poi è arrivata Dayane: “L’ho conosciuta sette anni fa – ha raccontato in un’intervista a “Chi” – e dopo due settimane dal nostro primo incontro è Rimasta ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 23 ottobre 2020)esce allo scoperto e racconta il suo rapporto con l’ex,, reclusa nella casa delVip.fa sapere chedue settimaneil loro primo ine per lui è stato un “fulmine a ciel sereno”.al tempo usciva da un’altra relazione, poi è arrivata: “L’ho conosciuta sette anni fa – ha raccontato in un’intervista a “Chi” – edue settimane dal nostro primo in...

