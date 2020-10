Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco incinta dentro la Casa? Lei chiede di fare un test di gravidanza (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nuovo colpo di scena al “Grande Fratello Vip”. Rosalinda Cannavò, o come vuole farsi chiamare adesso Adua Del Vesco, potrebbe essere incinta. Una settimana fa la concorrente aveva ammesso la volontà di diventare mamma: “Se il mio compagno mi chiedesse di fare un bambino, io non ci penserei due volte a dirgli di sì”. Ora, una novità. Da alcuni giorni Rosalinda avvertirebbe delle “strane voglie” e un ritardo sospetto al ciclo. Quando l’ha comunicato al resto del gruppo, Dayane Mello ha esordito dicendole: “Sarai incinta”. “Ma perché in ogni reality in cui vado qualcuna rimane incinta?”, ha scherzato invece Tommaso Zorzi, facendo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nuovo colpo di scena al “Vip”. Rosalinda Cannavò, o come vuole farsi chiamare adessoDel, potrebbe essere. Una settimana fa la concorrente aveva ammesso la volontà di diventare mamma: “Se il mio compagno misse diun bambino, io non ci penserei due volte a dirgli di sì”. Ora, una novità. Da alcuni giorni Rosalinda avvertirebbe delle “strane voglie” e un ritardo sospetto al ciclo. Quando l’ha comunicato al resto del gruppo, Dayane Mello ha esordito dicendole: “Sarai”. “Ma perché in ogni reality in cui vado qualcuna rimane?”, ha scherzato invece Tommaso Zorzi, facendo ...

