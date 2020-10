Grande Fratello Vip 5 diretta puntata 23 ottobre 2020

(Di sabato 24 ottobre 2020) Ecco quello che è successo nel corso della dodicesima edizione del ‘Vip’ in onda, stasera, 23: – Elisabetta Gregoraci non è stata salvata dal pubblico: è lei il primo nome a finire in nomination; – Mario Balotelli fa una sorpresa alEnock; – Immuni Tommaso, Patrizia e la Contessa de Blanck; – Signorini annuncia l’ingresso di due donne e di un uomo, che ha il volto di Stefano Bettarini; ———————————————————————————————— Oggi sui social ufficiali del ‘Vip’, ...

GassmanGassmann : Ascolti tv 19 ottobre 2020: Gassmann sempre meglio del Grande Fratello Vip ?????? - Raffi___ : RT @paulmonite: La parte della mia tl che continua a twittare di grande fratello mentre gli altri ripostano gli scontri a Napoli - succodlzucca : Sto fatto che il grande fratello faccia passare dei messaggi sessisti e misogini senza alzare un dito mi fa proprio… - Auri_dl : Comunque io guardo le puntate del grande fratello solo per la nomination di Tommaso, perché ci regala godurie #GFVIP - missbuonanotte : Con questi nuovi ingressi che non sono nemmeno nuovi, si rischia di macchiare il Grande Fratello più forte della storia. #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Mario Balotelli entra nella Casa di Cinecittà per riabbracciare suo fratello Enock, nel corso della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip. Per la prima volta, il calciatore approda in un reality, ...Mario Balotelli fa una grande sorpresa a suo fratello minore Enock Barwuah nella casa del Grande Fratello Vip. Enock viene chiamato in confessionale e viene fatta rivedere la sua linea della vita, in ...