Grande Fratello Vip 5 diretta puntata 23 ottobre 2020: nominati Elisabetta, Pierpaolo, Maria Teresa, Francesco, Guenda e Stefania (Di sabato 24 ottobre 2020) Ecco quello che è successo nel corso della dodicesima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ in onda, stasera, 23 ottobre 2020: – Elisabetta Gregoraci non è stata salvata dal pubblico: è lei il primo nome a finire in nomination; – Mario Balotelli fa una sorpresa al Fratello Enock; – Andrea Zelletta si confronta con Alice Fabbrica; – Maria Teresa Ruta si emoziona per la lettera del fidanzato Roberto; – Elisabetta Gregoraci chiarisce il suo rapporto con Pierpaolo Pretelli; – Immuni Tommaso, Patrizia e la Contessa de Blanck; – Signorini annuncia l’ingresso di due donne e di un uomo, che ha il volto di Stefano Bettarini; – ... Leggi su tvblog (Di sabato 24 ottobre 2020) Ecco quello che è successo nel corso della dodicesima edizione del ‘Vip’ in onda, stasera, 23: –Gregoraci non è stata salvata dal pubblico: è lei il primo nome a finire inon; – Mario Balotelli fa una sorpresa alEnock; – Andrea Zelletta si confronta con Alice Fabbrica; –Ruta si emoziona per la lettera del fidanzato Roberto; –Gregoraci chiarisce il suo rapporto conPretelli; – Immuni Tommaso, Patrizia e la Contessa de Blanck; – Signorini annuncia l’ingresso di due donne e di un uomo, che ha il volto di Stefano Bettarini; – ...

GassmanGassmann : Ascolti tv 19 ottobre 2020: Gassmann sempre meglio del Grande Fratello Vip ?????? - re_vellz : Ed anche stasera rimanete connessi con noi per il post Grande Fratello in collegamento avremo il Rosario di Lourdes… - statyyyyy : RT @xLouhug: Tommaso: “nomino Francesco perché mi ha ridotto ad un numero facendo quel ragionamento contorto sugli schieramenti.” E poi dic… - tinyseulgis : E se dite che non è lui il grande fratello allora non so chi altro possa essere ?? #GFVIP - minigio20 : RT @quick_lounge: La congiura scontata e miserabile della stanza arancione contro Stefania. Questo non è il Grande Fratello, è l'asilo Mari… -